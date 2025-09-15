Российский военный корреспондент Александр Сладков прокомментировал ситуацию в Орловской области, где в результате теракта на железнодорожной инфраструктуре погибли сотрудники Росгвардии. В своём Telegram-канале журналист заявил, что Украина намерена открыть в регионе новый диверсионный фронт.

Сладков напомнил, что Курская, Брянская и Белгородская области уже прошли через многочисленные атаки и оказались лучше подготовлены к подобным угрозам. По его мнению, Орловская область должна учитывать этот опыт и укреплять меры безопасности. «Теперь пора оперативному штабу Орловской области учиться уже на своих ошибках, на собственном горьком опыте. Ничего, опасность хорошо мотивирует. У наших спецслужб и силовиков одна школа, и весьма высокая, победим», — подчеркнул корреспондент.

При этом он допустил, что Россия ответит не только Украине, но и странам НАТО. По словам Сладкова, в перспективе удар может быть нанесён по генералам альянса, и это может произойти как на территории Украины, так и за её пределами.

«Только интересно, англо-французский штаб будет находиться на Украине или вне? Хотелось бы “на”. Чтоб убить. Но если всё будет официально, а к этому идёт, то будет ли штаб “вне” нашей целью?» — написал военкор.