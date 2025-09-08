Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на днях заявил, что по завершении конфликта Украина будет разделена на три зоны: российскую, западную и демилитаризованную. Эти слова вызвали реакцию военкора Юрия Котенка, который в своем Telegram-канале уточнил, что подобная формулировка не отражает реальности.

Котенок подчеркнул, что никакой «российской части Украины» существовать не будет, поскольку речь идет не о новом субъекте, а о самой России. По его словам, то же касается и термина «украинская часть» — на практике останется лишь западная территория, которая не будет обладать полноценной субъектностью. Журналист отметил, что Запад уже фактически признал существование зон контроля Москвы, и сегодня обсуждается лишь вопрос о том, какими именно областями она будет управлять.

Особое внимание военкор обратил на тему демилитаризованной зоны. По его словам, обсуждение этого вопроса еще даже не началось, хотя он имеет ключевое значение. В первую очередь речь идет о том, какой будет ширина такой зоны и кто именно займется ее контролем. Котенок отметил, что эти детали станут предметом серьезных переговоров, поскольку от них во многом зависит будущая конфигурация безопасности в регионе.