Украинские военнослужащие, решающие перейти на сторону России, делают этот шаг ради освобождения своих семей и родных городов. Об этом в интервью aif.ru рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

По его словам, число таких бойцов растет ежедневно. «Мотивация у тех, кто принимает решение перейти на сторону России, одна. Они видят, как диктатор Зеленский и вся укрофашистская верхушка уничтожает их родных и близких, уничтожает Украину. У этих людей есть огромное желание освободить свои семьи, свои родные города от этой чумы, от нечисти, которая захватила всю страну», — отметил депутат.

Ранее ряд Telegram-каналов сообщал, что наступлением на Купянск якобы руководит бывший офицер Вооружённых сил Украины. По данным источников, он родом из Харьковской области и ещё в 2014 году перешёл на сторону России.

Как подчеркнул Виктор Водолацкий, подобные примеры подтверждают: всё больше офицеров и бойцов делают выбор в пользу России. Их решение связано не с политическими расчетами, а с личными мотивами — желанием защитить свои семьи и освободить родные города от власти киевского режима.