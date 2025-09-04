Четыре судостроительные верфи из Финляндии, Канады и США объявили о сотрудничестве для получения заказов на строительство ледоколов для береговой охраны США. Как сообщает финская телерадиокомпания Yle, консорциум готов возвести два судна в течение 36 месяцев после подписания контракта. Такой срок считается крайне сжатым и достижим лишь для немногих предприятий в мире.

Президент США Дональд Трамп назвал создание нового ледокольного флота для береговой охраны приоритетной задачей. Однако выбор подрядчиков для строительства стал вопросом политического характера. Согласно американскому законодательству, возведение подобных судов за пределами страны запрещено, и исключения возможны только по решению президента с обязательным уведомлением Конгресса.

Конгресс США, начавший работу после летних каникул, может получить соответствующее уведомление, если Трамп примет решение о привлечении зарубежных компаний. Среди участников проекта названа финская верфь Rauma Marine Constructions OY, готовая в кратчайшие сроки начать строительство первых судов. К проекту может подключиться и американская компания Bollinger, что позволит ускорить производство.

В консорциум вошла также финская Helsinki Shipyard Oy, находящаяся в собственности канадской компании Davie. Известно, что Davie приобрела верфь в Техасе специально для строительства ледоколов. Всего США намерены заказать три судна разных классов.

По информации Yle, первые два ледокола должны быть готовы к концу сентября 2028 года либо чуть раньше окончания президентского срока Дональда Трампа, который завершается 20 января 2029 года. Таким образом, проект стал не только промышленной задачей, но и частью политической повестки Вашингтона.