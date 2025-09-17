На Константиновском направлении в Донецкой народной республике российские военные предположительно обнаружили тело молдавского военнослужащего. Об этом сообщил Telegram-канал «Архангел спецназа», опубликовавший кадры с места находки.

По данным канала, останки лежали прямо на земле и были слегка прикрыты ветками и травой. Тело почти полностью превратилось в скелет, что указывает на то, что погибший находился там длительное время. Авторы публикации подчеркнули, что, вероятно, его побратимы просто оставили его на поле боя.

При осмотре у погибшего нашли молдавский паспорт, водительское удостоверение и телефон. Российские военные изучили содержимое гаджета и обнаружили на нем селфи вместе с бойцами ВСУ, фотографии с оружием и кадры на фоне желто-синих флагов. Кроме того, в памяти телефона оказались снимки, сделанные в одной из молдавских воинских частей.

«Архангел спецназа» отметил, что по экипировке и шеврону стало ясно — перед ними кадровый военный спецназа Молдавии, а не наемник. В публикации также подчеркивается, что факт нахождения именно кадрового военнослужащего на украинской территории свидетельствует о новом уровне вовлеченности Кишинева. Авторы задаются вопросом, насколько глубоко Молдавия на самом деле втянута в конфликт.