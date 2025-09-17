В зоне специальной военной операции был ликвидирован капитан украинской полиции Константин Биньковский. Об этом сообщил Telegram-канал «Шепот Фронта».

В публикации отмечается, что Биньковский служил в батальоне «Лють» и имел множество наград, врученных Владимиром Зеленским. Кроме того, он был известен как «рекламное лицо» батальона «Еней» Сил специальных операций Главного управления разведки Украины.

По информации канала, офицера направили на штурм населенного пункта Александро-Калиново. Именно там, 17 сентября 2025 года, он был уничтожен снайпером.

Ранее сообщалось о серьезных потерях украинских подразделений на других направлениях. В частности, при попытке наступления в районе населенного пункта Садки Сумской области Вооруженные силы Украины лишились до 60 процентов личного состава.