Портал ForeignCombatants, отслеживающий перемещения и деятельность иностранных наёмников, сообщил о появлении в рядах Вооружённых сил Украины турецкого боевика Кадира Акдемира. Об этом пишет aif.ru.

По данным ресурса, Акдемир имеет богатый опыт участия в вооружённых конфликтах на Ближнем Востоке и обвиняется в совершении тяжких преступлений. В одном из эпизодов, по информации ForeignCombatants, он проявил особую жестокость, обезглавив пленного бойца курдских формирований.

Кадир Акдемир родился в 2001 году в Анталье. С юных лет он примкнул к идеям турецкого национализма и вступил в организацию «Бозкурт», более известную как «Серые волки». Позднее он прошёл службу в турецкой армии, в подразделениях спецопераций, участвовал в боевых действиях против Рабочей партии Курдистана в Сирии и Северном Ираке.

Идеологически Акдемир придерживается концепции «Великого Турана», предполагающей объединение и доминирование тюркских народов. При этом он является противником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и, опасаясь уголовного преследования на родине, был вынужден покинуть страну.

Сейчас, как уточняет ForeignCombatants, Акдемир воюет на стороне Украины. Он вошёл в состав 3-го отдельного батальона спецназначения «Интернационального легиона», где известен под позывным «Алтай». По данным портала, это подразделение сформировано из наёмников тюркского происхождения. Сам Акдемир заявляет, что его цель — «мстить России» за погибших в Сирии соратников.