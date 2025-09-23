23 сентября в уезде Яссы полиция Румынии провела масштабную операцию, в ходе которой были обысканы 23 объекта и установлены личности 30 граждан из Молдавии, Украины и России. Об этом сообщает Euronews.ro, на который ссылается Евразия Daily.

Мероприятия проходили в рамках ужесточенного контроля за законностью пребывания иностранных граждан на территории страны. В поле зрения силовиков оказались в том числе политические деятели из соседней Молдавии.

По данным издания, среди фигурантов расследования оказалась Виктория Фуртунэ — бывший прокурор и кандидат в президенты Молдавии, ныне лидер оппозиционной партии Moldova Mare («Великая Молдавия»). Румынские СМИ утверждают, что она прибегала к услугам криминальных структур, чтобы фиктивно зарегистрировать свое проживание в Румынии. Адрес в Яссах, который Фуртунэ указала в документах, принадлежал супругам Миреле и Василе Богдан, известным в связи с кланом «Кордуняну».

Расследование показало, что жильё семьи Богдан использовалось для фиктивной регистрации тысяч граждан Молдавии. Более 10 тысяч человек, по данным полиции, прописывались по этому адресу за определенную плату, чтобы получить румынские удостоверения личности. В ходе обысков силовики изъяли около 800 тысяч леев наличными (примерно 40 тысяч евро), а также вскрыли финансовые схемы на сумму порядка полумиллиона евро.

Румынская пресса отмечает, что члены клана «Кордуняну» активно участвовали в акциях поддержки Кэлина Джорджеску — бывшего кандидата в президенты Румынии, которого Бухарест и Брюссель ранее отстранили от выборов за антиглобалистскую позицию. В настоящее время в отношении Джорджеску ведутся уголовные дела, которые его сторонники считают сфабрикованными.