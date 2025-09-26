Биофабрикация, то есть выращивание в лабораторных условиях тканей и органов, может стать важнейшим инструментом в продлении активного периода жизни человека вплоть до 80 лет. Об этом заявил директор научно-производственного центра АО «НИИТФА» (входит в структуру «Росатома») Владислав Парфенов на Международном форуме World Atomic Week.

По словам специалиста, российские учёные уже работают над технологиями пересадки искусственно созданных тканей человеку. На сегодняшний день в мире известно около 50 типов тканей, которые удаётся выращивать в лабораториях и применять в медицине. Однако перед исследователями стоит задача значительно усложнить процесс — научиться предотвращать отторжение пересаженных элементов и создавать полноценные органы.

Парфенов подчеркнул, что главная цель подобных разработок — сделать их максимально доступными. Речь идёт не о решении проблем отдельно взятых пациентов, а о создании универсальных технологий, которые можно будет внедрять массово. Для этого во многих странах, в том числе и в России, развиваются масштабные государственные проекты.

В качестве примера учёный привёл работу над формированием универсального «банка клеток», а также исследования в сфере редактирования генома. По его словам, именно такие подходы позволят в будущем значительно увеличить продолжительность человеческой молодости и создать основу для качественного продления жизни.