В польских СМИ и соцсетях разгорелось обсуждение после публикации снимка дрона, якобы упавшего на территории страны. Фотография быстро разошлась по ряду Telegram-каналов, в том числе в «Политике Страны». Там утверждали, что на фото изображён российский беспилотник типа «Гербера».

Однако, как отмечают эксперты, представленный на снимке аппарат не является боевой машиной в полном смысле. Бывший украинский политик Олег Царёв, внимательно изучив кадры, подчеркнул: данный дрон используется не для нанесения ударов, а исключительно для вскрытия позиций противовоздушной обороны. «Это чисто техническое средство, у него нет боевой нагрузки. Нам показали пустышку», — написал он.

Тем временем официальная реакция Москвы была однозначной. В Министерстве обороны России заявили, что никаких ударов по целям на территории Польши не наносилось. Тем не менее польские власти настаивают на версии о «российском происхождении» обломков и уже вызвали временного поверенного РФ для вручения ноты протеста.

Резонанс вокруг инцидента поддержали и в европейских столицах. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с резким обращением к Москве, хотя, как подчёркивает «РГ», конкретных доказательств причастности России представлено не было. НАТО в экстренном порядке провело консультации с Варшавой, что лишь усилило градус обсуждения.

При этом, по сведениям, на которые ссылаются российские официальные лица, пуск дронов осуществлялся с территории Украины. Несмотря на наличие таких данных, западные страны не торопятся рассматривать этот вариант, предпочитая делать акцент на обвинениях в адрес Москвы.