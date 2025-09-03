Правоохранительные органы опубликовали кадры, сделанные в особняке покойного американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. Видео со следственных действий обнародовал комитет по надзору Палаты представителей после слушаний в Министерстве юстиции. Об этом сообщает New York Post.

На записи зафиксированы находки следователей — многочисленные фотографии женщин, многие из которых изображены обнаженными. Как пишет New York Post, такие снимки были размещены в рамках не только в жилых комнатах, но и в коридорах, ванных, личном тренажерном зале и кабинетах. Кроме того, в доме обнаружили более дюжины фотографий его подельницы и возлюбленной Гислейн Максвелл.

Отдельное внимание вызвали снимки, на которых Эпштейн и Максвелл запечатлены рядом с Папой Римским Иоанном Павлом II. Эти фотографии также оказались оформлены в рамки и выставлены в особняке финансиста.

Напомним, Джеффри Эпштейн в 2019 году погиб в следственном изоляторе, где находился в ожидании суда по обвинению в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. В 2021 году его помощница Гислейн Максвелл была осуждена за пособничество. В публикации New York Post также напоминается, что в связях с Эпштейном упоминался президент США Дональд Трамп, их дружба продолжалась более 15 лет.