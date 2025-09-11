Бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича (признан в РФ террористом и экстремистом) заметили в Лондоне в компании российской журналистки Ксении Собчак. Как передает издание «Страна.ua», они шли по улице под одним зонтом. Журналисты предположили, что встреча могла быть связана с интервью.

Напомним, Арестович подал в отставку 17 января 2023 года. Поводом стал скандал после его комментариев о взрыве в Днепре. Эти слова вызвали сильное общественное возмущение и заявление об уходе было принято.

После ухода с должности Арестович продолжил активно высказываться на политические темы. В своих интервью он прогнозировал, что конфликт между Москвой и Киевом, скорее всего, будет заморожен по линии разграничения. По его словам, в будущем на Украине могут пройти выборы, а власти будут вынуждены пойти на определённые уступки.

Кроме того, бывший советник заявил, что сохранение украинской государственности возможно в случае признания страной нейтрального статуса. С экономической точки зрения он называл наиболее перспективным для Украины развитие в качестве «степного коридора», соединяющего Россию, Центральную Азию, Закавказье и Европейский союз.

