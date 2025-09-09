В китайском городе Ухань врачи обнаружили у местной жительницы осколок термометра, который находился в её теле более двух десятилетий. Об этом сообщает издание Need To Know.

Женщина по фамилии Ху получила травму еще в школьные годы. По её воспоминаниям, инцидент произошёл, когда она встала со стула, чтобы поднять ластик, упавший на пол. Одноклассник, державший в руке термометр, оперся на её стул. Когда Ху вернулась на место, она случайно села на градусник и разбила его. Один из осколков вонзился в ягодицу.

В тот же день она обратилась в больницу, где врачи заявили, что инородный предмет был извлечён. Однако сама Ху продолжала ощущать дискомфорт, но повторные осмотры ничего не показали. Ситуация прояснилась лишь спустя 22 года, когда женщина после падения с велосипеда решила пройти обследование, опасаясь перелома крестца.

При диагностике специалисты обнаружили в мягких тканях двухсантиметровый кусочек стекла. Его удалили хирургическим путем. Лечащий врач подчеркнул, что пациентке повезло: в осколке не оказалось ртути. В противном случае длительное присутствие токсичного металла в организме могло привести к тяжёлым последствиям для здоровья.