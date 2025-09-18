На авиасалоне в китайском Чанчуне впервые представили новый беспилотный летательный аппарат, выполненный по схеме «летающее крыло» и оснащённый двумя реактивными двигателями. Фотографии дрона опубликовал Telegram-канал «Беспилот».

На борту прототипа нанесён логотип Академии наук КНР, что указывает на его разработку в рамках национальных исследовательских программ. Судя по внешнему виду, это опытный образец, предназначенный для отработки технологий. Как отмечает «Беспилот», в конструкции заметны выступающие заклёпки, грубые швы и иные элементы, которые увеличивают радиолокационную заметность аппарата и не характерны для серийной техники подобного класса.

Несмотря на несовершенства исполнения, сам выбор аэродинамической схемы и компоновки показывает стремление Пекина развивать линейку малозаметных беспилотников. Эксперты Telegram-канала подчеркивают, что финальная версия аппарата будет значительно отличаться от показанного прототипа и получит усовершенствованную конструкцию.

«Разумеется, финальная версия выглядеть будет не так, как представленный прототип. Но уже понятно, что Китай делает ставку на широкую линейку БПЛА, часть из которых уже показывали на недавнем параде в Пекине, включая аппараты, предназначенные для работы в связке с пилотируемыми самолётами», — отметил «Беспилот».