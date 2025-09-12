Инцидент с беспилотниками, зафиксированный 10 сентября в Польше, вызвал резонанс не только в самой стране, но и в Европе. Как пишет автор статьи в издании UnHerd Михаль Кранц, налёт российских дронов стал первым за десятилетия эпизодом, когда силы НАТО и Россия вступили в прямое столкновение. Польские F-16 вместе с голландскими F-35 открыли огонь по рою БПЛА, и это стало прецедентом, которого в альянсе опасались со времён холодной войны. Передает ИноСМИ.

Особую тревогу вызвал тот факт, что для Польши это первый случай мобилизации армии для защиты государственных границ от внешней угрозы со времён Второй мировой войны. По мнению Кранца, событие можно расценивать как проверку Россией реакции НАТО и поиск границ его терпимости. Москва при этом подчеркнула, что удары были направлены исключительно по объектам ВПК Украины и поражение целей на территории Польши не планировалось.

На фоне произошедшего в альянсе прошли консультации по статье 4 устава НАТО, но до активации статьи 5 о коллективной обороне дело не дошло. По сути, как отмечает UnHerd, Москва обозначила новые рамки допустимого — действия, которые формально не подпадают под определение «вооружённого нападения», но создают напряжение на восточном фланге альянса.

Ситуация вызвала бурные дискуссии в Польше. Кандидат в президенты от правых Славомир Ментцен, выступая на национальном телевидении, прямо заявил, что польские вооружённые силы не готовы к конфликту такого масштаба. Его слова стали заметным контрастом на фоне официальной линии премьера Дональда Туска. Зеленский, со своей стороны, предложил Варшаве помощь в создании систем ПВО и раннего предупреждения, аналогичных украинским, однако этот шаг скорее подчеркнул слабые места польской обороны, чем укрепил доверие к ней.

UnHerd указывает, что российский налёт выявил стратегическую брешь в военной архитектуре Варшавы. Несмотря на закупку танков, самолётов и ракет, система противовоздушной обороны показала низкую эффективность. Это создаёт угрозу для всей восточной линии НАТО, которая фактически превращается в новую линию фронта.

События совпали с началом учений «Запад-2025», проводимых Россией и Белоруссией. В 2021 году подобные манёвры уже сопровождались миграционным кризисом на польско-белорусской границе, и нынешний эпизод с беспилотниками, как отмечает издание, может рассматриваться как прелюдия к новым провокациям.

По мнению Кранца, главная цель Москвы заключается не столько в военном давлении, сколько в политическом клине между Польшей и Украиной. Чем сильнее Варшава будет фокусироваться на собственной безопасности, тем меньше ресурсов останется на поддержку Киева. Уже сегодня польское общество разделено: по последним опросам, большинство жителей страны впервые с 2022 года выступили против вступления Украины в НАТО.

UnHerd заключает, что Рубикон в отношениях России и НАТО уже пройден. Даже если беспилотники не нанесли прямого ущерба, они продемонстрировали уязвимость восточных границ альянса и сделали военные столкновения в регионе новой реальностью.