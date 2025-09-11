Бойцы Центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» уничтожили украинский самолет Ан-2. Кадры удара опубликовал Telegram-канал «Воевода вещает», сообщает «Российская газета».

На видео видно, как дрон поражает цель. После попадания «кукурузник» воспламенился, и в небо поднялось плотное кольцо дыма диаметром около десяти метров. По оценкам открытых источников, на Украине в строю ещё может находиться около пятидесяти таких машин, которые технически способны подниматься в воздух.

Ан-2 — самолёт с давней историей. В прошлом году на Украине обсуждали возможность переоборудовать эти устаревшие воздушные суда для противодействия российским беспилотникам. Однако от идеи отказались, сосредоточившись на использовании учебных Як-52 и чехословацких Zlin Z137T AgroTurb.

Эти модели были доработаны для боевого применения: на них установили ракеты Р-73 класса «воздух-воздух» с пассивными инфракрасными головками самонаведения. При этом данных о том, что такие самолёты реально применялись в боевых условиях, пока нет.

