Исследование Университетской клиники Франкфурта показало, что регулярное употребление сладких газированных напитков способно негативно отражаться на психическом здоровье. Как сообщает New York Post, ученые выявили прямую зависимость между таким рационом и изменениями в микробиоме кишечника, которые могут привести к развитию депрессии и тревожных расстройств.

В центре внимания специалистов оказались два вида бактерий — Eggerthella и Hungatella. Их количество заметно возрастает у людей, которые часто пьют газировку. Именно эти микроорганизмы, по словам исследователей, играют значимую роль в развитии психических заболеваний.

Ведущий автор работы Шармили Эдвин Танараджа подчеркнула, что микробиом кишечника является важным посредником при формировании депрессивных состояний. Она также отметила, что женщины чаще мужчин сталкиваются с подобными нарушениями.

Чтобы подтвердить гипотезу, врачи проанализировали состояние более чем 900 участников. В исследование вошли 405 пациентов с диагностированной депрессией и 527 человек без психических расстройств. Все они подробно описывали свой рацион, включая количество выпиваемых газированных напитков. Дополнительно у испытуемых брали образцы стула для анализа состава кишечных бактерий.

Результаты показали, что у тех, кто регулярно употреблял сладкую газировку, уровень Eggerthella и Hungatella был заметно выше, чем у остальных. По мнению ученых, именно избыток сахара в безалкогольных напитках нарушает баланс микробиома и может способствовать развитию депрессивных состояний.