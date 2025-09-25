Изображение сгенерировано при помощи нейросети и опубликовано для иллюстрации на discover24.ru

Топ новостей

Исследование Университетской клиники Франкфурта показало, что регулярное употребление сладких газированных напитков способно негативно отражаться на психическом здоровье. Как сообщает New York Post, ученые выявили прямую зависимость между таким рационом и изменениями в микробиоме кишечника, которые могут привести к развитию депрессии и тревожных расстройств.

В центре внимания специалистов оказались два вида бактерий — Eggerthella и Hungatella. Их количество заметно возрастает у людей, которые часто пьют газировку. Именно эти микроорганизмы, по словам исследователей, играют значимую роль в развитии психических заболеваний.

Ведущий автор работы Шармили Эдвин Танараджа подчеркнула, что микробиом кишечника является важным посредником при формировании депрессивных состояний. Она также отметила, что женщины чаще мужчин сталкиваются с подобными нарушениями.

Чтобы подтвердить гипотезу, врачи проанализировали состояние более чем 900 участников. В исследование вошли 405 пациентов с диагностированной депрессией и 527 человек без психических расстройств. Все они подробно описывали свой рацион, включая количество выпиваемых газированных напитков. Дополнительно у испытуемых брали образцы стула для анализа состава кишечных бактерий.

Результаты показали, что у тех, кто регулярно употреблял сладкую газировку, уровень Eggerthella и Hungatella был заметно выше, чем у остальных. По мнению ученых, именно избыток сахара в безалкогольных напитках нарушает баланс микробиома и может способствовать развитию депрессивных состояний.

