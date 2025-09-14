Турция рассматривает возможность возврата в Россию зенитных комплексов С-400 «Триумф», приобретённых в 2019 году. Об этом сообщила газета Nefes, утверждая, что Москва якобы готова выкупить установки. Передает Московский комсомолец.

Бывший начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения, полковник в запасе Сергей Хатылев заявил, что инициатива исходит не от Москвы, а от Анкары. По его словам, российская промышленность полностью покрывает потребности армии, а доработка использованных комплексов обошлась бы дороже, чем производство новых.

По данным Nefes, в турецкой армии С-400 почти не применяются, а срок годности ракет частично уже израсходован. Издание допускает, что Анкара может попытаться перепродать системы третьим странам, однако условия контракта запрещают такие сделки без согласия Москвы.

На этом фоне Турция объявила о создании собственной системы ПВО под названием «Стальной купол». Эксперты связывают отказ от С-400 с попыткой улучшить отношения с США: покупка российских комплексов ранее привела к исключению Турции из программы F-35 и введению санкций.

Хатылев отметил, что С-400 по характеристикам превосходят американские «Пэтриот» и израильский «Железный купол». По его словам, если Анкара действительно откажется от комплексов, то это скорее шаг навстречу военно-промышленному комплексу США, чем необходимость для России.