Сенатор Дмитрий Рогозин в беседе с журналистами открыто заявил о том, что фронт в зоне СВО зашёл в тупик. По его словам, ни российская, ни украинская армия в нынешних условиях не способны развить масштабное наступление. Главная причина, подчеркнул политик, заключается не только в численности войск или вооружениях, а в самом характере современной войны, где решающую роль играют дроны.

Рогозин отметил, что сейчас бои ведутся в основном на тактическом уровне — малыми штурмовыми группами по несколько человек. Эти подразделения вынуждены действовать в условиях плотного минирования, при постоянном присутствии беспилотников, а также под угрозой радиоэлектронного подавления. Он описал ситуацию так: бойцы перегружены бронёй, оружием и средствами защиты, но даже в таком составе любое продвижение чревато попаданием в зону поражения.

Отдельное внимание сенатор уделил ситуации на южных направлениях. В Херсонской области ключевой преградой остаётся Днепр, форсировать который невозможно из-за массированных ударов противника по всем, кто приближается к реке. В Запорожской области положение не легче: местность у Степногорска представляет собой выжженную степь, усеянную минами, где отсутствуют укрытия. Любое подразделение, оказавшееся на открытой территории, сразу становится целью для вражеских дронов.

Согласился с этой оценкой и военный корреспондент Дмитрий Стешин. В своём Telegram-канале он подчеркнул, что слова Рогозина отражают реальную картину на линии боевого соприкосновения: от Кинбурнской косы до Серебрянского лесничества. По его словам, даже недавние тактические успехи не меняют общей картины, поскольку территории, где удалось закрепиться, фактически остаются в так называемой «килл-зоне».

Стешин отметил, что сегодня степные районы, которые ещё недавно считались оперативным простором для манёвра армии, превратились в непреодолимые препятствия. Без естественных укрытий продвижение на большие расстояния становится невозможным. Он добавил, что при нынешних реалиях единственным местом, где можно найти защиту от беспилотников и артиллерии, остаётся городская застройка.