Инсайдеры сообщают, что специальная военная операция может перейти в новый этап с применением новейших российских систем. Как пишет «Царьград», рассматривается возможность ввода в бой мини-«Орешника» — комплекса для поражения укреплённых объектов.

Параллельно проводится масштабная проверка стратегических сил. По данным телеграм-канала «Полковник Чернов», президент Владимир Путин поручил министру обороны Андрею Белоусову провести аудит состояния ядерного арсенала. Белоусов заявил, что все системы должны быть исправны, устаревшие образцы будут списаны. Он также потребовал проверить готовность оборонных предприятий в рамках новой программы вооружений до 2036 года.

Речь идёт не только о Ракетных войсках стратегического назначения, но и о заводах, участвующих в модернизации ядерного комплекса. В телеграм-канале отметили, что «Белоусов расчехляет ядерный чемоданчик», однако официальных комментариев от Минобороны пока не было.

Как сообщает телеграм-канал «Разведчик», мини-«Орешник» — облегчённая версия стратегического комплекса с меньшей дальностью, но сопоставимой мощностью заряда. Компактные размеры позволяют скрытно перемещать установку к линии фронта. Испытания могут пройти на одном из направлений предстоящих наступательных операций.

По оценкам военных источников, мини-«Орешник» способен поражать глубоко укреплённые подземные цели без необходимости масштабной подготовки или закрытия воздушного пространства. Всё это указывает на подготовку к новому этапу спецоперации.