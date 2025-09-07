Президент США Дональд Трамп вновь сделал заявление, которое вызвало серьёзный резонанс как внутри страны, так и за её пределами. Как сообщает «Российская газета», американский лидер объявил о переименовании министерства обороны в министерство войны. По сути, речь идёт о возвращении к историческому названию «Военное министерство», существовавшему в США до 1947 года.

Однако, как отмечает издание, решение принято без согласования с конгрессом и пока носит исключительно символический характер. Новое название Пентагона, а также должности «министра войны», будут использоваться как дополнительные и не обладают юридической силой до момента внесения поправок в законодательство.

Дональд Трамп объяснил своё решение тем, что обновлённое название должно вернуть армии «боевой дух» и ассоциироваться с героизмом. В соцсетях он опубликовал стилизованное изображение, где предстал в образе военного из фильма «Апокалипсис сегодня» на фоне боевых вертолётов.

Одновременно встал вопрос о финансировании масштабной кампании по смене названия. Эксперты подсчитали, что замена всей символики — от табличек и вывесок до канцелярских принадлежностей и сувенирной продукции — может обойтись бюджету Пентагона примерно в один миллиард долларов. Этот шаг уже подвергся критике, поскольку сам президент ранее обещал сокращение государственных расходов.

Особое внимание вызвало назначение Пита Хегсета, который теперь официально именуется не только министром обороны, но и «министром войны». Хегсет заявил, что ведомство будет действовать по принципу «мир через силу» и должно научиться побеждать. На прошлой неделе вместе с госсекретарём Марко Рубио он объявил о начале операции против наркокартелей в Латинской Америке. В её рамках военно-морские силы США уже потопили катер с 12 людьми на борту в нейтральных водах.

Немалый скандал вызвало и заявление Дональда Трампа о том, что Чикаго «вскоре узнает, почему министерство обороны теперь называется министерством войны». Губернатор Иллинойса, демократ Джей Роберт Прицкер, назвал подобные слова ненормальными и резко осудил планы президента задействовать армию против жителей американского города.

Ситуация остаётся неопределённой. Для закрепления нового названия Пентагона требуется согласие конгресса, но пока неизвестно, последует ли оно. Между тем критики Трампа напоминают, что военные кампании США во Вьетнаме, Корее и Афганистане завершились поражениями, а не победами. На этом фоне решение Трампа вызывает ещё больше вопросов в условиях обострённой внутриполитической ситуации в США.