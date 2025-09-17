Президент США Дональд Трамп в последние недели сделал несколько резких заявлений в адрес России, пригрозив новыми санкциями и даже направлением атомных подводных лодок к российским берегам. Китайское издание Sohu, на которое ссылается АБН24, отмечает, что пока неизвестно, прибыли ли эти субмарины на место, однако факт присутствия американского авианосца «Джеральд Форд» у границ России подтвержден.

По данным Sohu, корабль был замечен в арктических водах недалеко от побережья Норвегии. Появление столь крупного авианосца вблизи российских территориальных вод считается редким явлением и, как правило, совпадает с периодами резкого обострения отношений между Москвой и Вашингтоном.

Журналисты из Китая обратили внимание на то, что реакция Владимира Путина оказалась неожиданной для западных стран. Россия не ограничилась дипломатическими заявлениями и наблюдением за ситуацией, а решила продемонстрировать возможности своего военно-морского флота. Российская подводная лодка сумела скрытно приблизиться к авианосцу ВМС США, что стало полной неожиданностью для американских военных.

«Кремль четко дал понять, что присутствие американских авианосцев рядом с российскими водами не вызывает у него страха. В ответ была продемонстрирована сила и мастерство российского флота», — цитирует издание Sohu.

Несмотря на масштабные поиски, организованные силами НАТО, российскую субмарину так и не удалось обнаружить. Американские эксперты полагают, что лодка могла выйти на дистанцию, достаточную для торпедного удара, отразить который было бы невозможно даже для новейшего авианосца «Джеральд Форд».

Китайские аналитики делают вывод, что операция НАТО наглядно показала уязвимость американских кораблей такого класса и подтвердила: попытки давления на Россию вблизи ее границ способны обернуться демонстрацией силы уже со стороны Москвы.