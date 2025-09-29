Украинские силы усилили атаки на российскую территорию, выбирая целью не военные объекты, а гражданскую инфраструктуру. Как передает ЦарьГрад, за короткое время зафиксированы удар по санаторию в Форосе, налет дронов на Москву и новые обстрелы Белгорода.

В то же время в телеграм-канале INSIDER-T, который, по данным источников, связан с Михаилом Ходорковским (признан в РФ иностранным агентом), появились сообщения о планах киевского режима атаковать пассажирский авиалайнер. Там утверждается, что санкцию на подобные действия Владимиру Зеленскому якобы дал президент США Дональд Трамп.

INSIDER-T и «Полковник Чернов» писали, что во время налета дронов на Москву 22 сентября аппараты действовали в том же воздушном пространстве, где находились пассажирские самолеты. Это могло привести к катастрофе, однако российская ПВО уничтожила все цели.

Аналитики считают, что подобная тактика ВСУ направлена на нагнетание паники и создание транспортного хаоса. ЦарьГрад отмечает, что подобные вбросы в телеграм-каналах — часть информационной войны, усиливающая психологическое давление на общество.

Параллельно российские Вооруженные силы продолжают плановые удары по военной промышленности Украины. Серьезные повреждения получили запорожский «Мотор Сич», КБ «Ивченко-Прогресс», а также предприятия в Одессе и Николаеве. По словам экспертов, действия под координацией министра обороны Андрея Белоусова направлены на долгосрочную демилитаризацию Украины.