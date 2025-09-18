35-летний американец Крейг Лэнг, ранее воевавший на стороне националистических формирований на Украине, признан судом Флориды виновным в сговоре с целью убийства. Об этом пишет британское издание The Telegraph. Судебный процесс поставил точку в многолетней истории наемника, чья биография оказалась связана с войнами, преступлениями и скандалами на нескольких континентах. Передает ИноСМИ.

Как напоминает газета, служба Лэнга началась в армии США в 2008 году. Он участвовал в боевых действиях в Ираке и Афганистане, где получил тяжелую черепно-мозговую травму. Однако военная карьера завершилась позором: в 2013 году он дезертировал, а спустя год был уволен из армии после тюремного заключения за попытку нападения на жену. Потеря пенсии, семьи и социального статуса привели его к поиску новых способов самореализации.

Вскоре Лэнг оказался на Украине. В 2014 году он вступил в «Правый сектор» (запрещен в РФ за терроризм и экстремизм). Как отмечает Buzzfeed News, американские СМИ превратили его в «образцового бойца» для иностранцев, решивших присоединиться к войне. Однако спустя два года Украина ему наскучила. Вместе с другим американским дезертиром Алексом Цвифельхофером он отправился в Африку, намереваясь воевать против группировки «Аш-Шабаб»\*. Попытка окончилась арестом в Кении и депортацией в США.

Новые неприятности пришли в 2018 году. Лэнг и Цвифельхофер организовали засаду во Флориде, где под видом оружейной сделки расстреляли семейную пару — Серафина и Дину Лоренцо. Всего было произведено 63 выстрела. Мужчина погиб, женщина получила тяжелые ранения. Лэнг скрылся и позже вернулся на Украину, но в июне 2024 года был экстрадирован в США.

В марте этого года суд признал его виновным не только в сговоре с целью убийства, но и в нарушении Закона о нейтралитете, вооруженном ограблении и преступлениях с применением оружия. Теперь ему грозит пожизненное заключение. Отдельно прокуратура Северной Каролины предъявила обвинения в попытке бегства из страны по поддельному паспорту, что может добавить еще 25 лет тюрьмы.

The Telegraph подчеркивает, что Лэнг стал одним из наиболее известных американцев, участвовавших в боевых действиях на Украине. Но его путь закончился не на поле боя, а в американской тюремной камере, где бывший «герой» теперь заплатит цену за все свои преступления.