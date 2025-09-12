В Средиземном море стартовала операция Operation Highmast под руководством Королевского военно-морского флота Великобритании. Как пишет The Sun, манёвры приурочены к российско-белорусским учениям «Запад-2025» и рассматриваются Лондоном как демонстрация силы. Передаёт ИноСМИ.

В них участвуют корабли 12 стран и около 4500 военнослужащих, включая 2500 моряков и морпехов Британии. Конвой с судами США, Австралии, Канады, Японии, Норвегии и Южной Кореи отправится в восьмимесячное плавание в Индийский и Тихий океаны. Министр обороны Джон Хили назвал действия России «безрассудной и опасной эскалацией».

Тем временем Польша объявила о масштабной модернизации армии: закупке 32 истребителей F-35 и реализации программы «Восточный щит» для укрепления границ с Белоруссией и Калининградской областью. Военные расходы увеличены до 4% ВВП, или около 35 миллиардов долларов.

Дополнительным фактором напряжённости стал инцидент с российскими беспилотниками на территории Польши, из-за которого НАТО задействовала статью 4 устава о коллективной безопасности.