Беспилотники меняют тактику и стратегию обеих сторон конфликта на Украине. Как пишет The Guardian, после прорыва российских войск к северо-востоку от Красноармейска подразделения ВСУ всё больше полагаются на дроны разных типов — от разведывательных до ударных и эвакуационных. Передает ИноСМИ.

Заместитель командира батальона «Волки да Винчи» с позывным «Афер» рассказал, что российская армия изменила тактику: вместо атак небольшими бронегруппами теперь бойцы продвигаются пешком, одиночками, стараясь уклониться от дронов и найти укрытие. Подобные атаки стали постоянными и истощают силы украинских подразделений.

Разведывательные беспилотники наблюдают за районом западнее Покровска, где оборудован подземный командный пункт «Да Винчи». По словам «Афера», зона поражения FPV-дронов теперь достигает 12–14 километров за линию фронта, и это вынуждает украинцев использовать для снабжения продовольствием и боеприпасами сухопутные беспилотники. Один из таких образцов — Termit стоимостью 12 тысяч долларов, способный перевозить до 300 килограммов груза на 18 километров.

Дроны применяются и для эвакуации раненых. «Афер» рассказал, что недавно наземный беспилотник помог доставить в безопасный район бойца с тяжёлыми ранениями, что спасло ему жизнь.

The Guardian отмечает, что в прошлом месяце российские силы прорвали украинские позиции в районе Доброполья, продвинувшись на 19 километров. По данным украинских источников, на этом направлении действовали около двух тысяч российских военнослужащих, против которых были брошены силы 14-й бригады «Красная калина» из корпуса «Азов» (запрещен в РФ за терроризм и экстремизм).

На другом участке фронта специалист по радиоэлектронной борьбе с позывным «Шони» рассказал, что его группа ежедневно подавляет до 70% российских беспилотников, однако после ударов российской артиллерии по средствам РЭБ эффективность таких действий снизилась. В секторе фиксируется до 35 сбитых или заглушенных дронов в день, но ситуация остаётся крайне напряжённой.

Отдельное внимание уделяется беспилотникам-перехватчикам. Один из них — «Арбалет», способный разгоняться до 180 км/ч и уничтожать российские дроны при помощи закреплённой гранаты. Как отмечает издание, обе стороны активно развивают беспилотные технологии, что превратило конфликт в настоящую «битву дронов».