Британский журнал Economist выпустил материал, в котором без доказательств обвинил Россию в недавних инцидентах с беспилотниками над территорией Европы. Издание утверждает, что НАТО необходимо выстраивать оборону по израильскому образцу — перехватывать дроны ещё до их вхождения в воздушное пространство альянса. Об этом сообщает ИноСМИ.

По информации Economist, 10 сентября произошло крупнейшее в истории НАТО нарушение воздушных границ: в Польшу якобы залетели 19 российских беспилотников. При этом премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назвал действия союзников «успешными», хотя уничтожена была только часть целей. 13 сентября о пролёте дрона заявила и Румыния, но ни Варшава, ни Бухарест не предъявили доказательств происхождения аппаратов.

В статье подробно описывается структура так называемого «воздушного щита» НАТО. Он включает в себя самолёты дальнего радиолокационного обнаружения AWACS, беспилотники RQ-4D Phoenix, польские аэростаты, акустические датчики, а также истребители союзников в Восточной Европе. Дополняют систему комплексы ПВО Patriot, американские радары и эсминцы. Управление всеми этими силами ведётся из штаба в Рамштайне.

Однако авторы признают, что эта система далека от идеальной. Часть вооружений уже передана Украине, а малые беспилотники часто не улавливаются радарами. В Европе ощущается нехватка средств ближней ПВО, из-за чего дешёвые дроны приходится сбивать дорогостоящими установками, что вызывает критику внутри альянса.

Журнал напоминает и о прошлых инцидентах: падении обломков в Румынии в 2023 году, пересечении польской границы ракетами в 2024-м и залёте беспилотника в Латвию.

Отдельное внимание уделено политическим аспектам. НАТО остаётся зависимым от США, в то время как президент Дональд Трамп уже допускал, что полёты беспилотников могли быть случайными и «это не его война». В то же время Польша впервые заявила о намеренном запуске дронов.

При этом действующие правила альянса не позволяют сбивать беспилотники над Украиной или Белоруссией без единогласного решения всех 32 стран. Именно это, как отмечает Economist, делает оборону Европы уязвимой и подталкивает к дискуссии о том, сможет ли НАТО в случае кризиса действовать оперативно и единым фронтом.