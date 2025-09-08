Европейские лидеры продолжают уверять Киев в поддержке, но за этими заявлениями редко следуют реальные шаги. Как пишет Telegraph, слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможности ввода миротворческих сил НАТО на Украину носят скорее символический характер. Издание напоминает, что Владимир Путин недвусмысленно дал понять: присутствия альянса у российских границ Москва не допустит. Автор материала Оуэн Мэтьюз отмечает, что именно стремление Киева к вступлению в НАТО стало одной из причин начала спецоперации, поэтому инициатива Макрона не решает проблему, а лишь обостряет ситуацию. Передает ИноСМИ.

Владимир Зеленский, комментируя европейские обещания, хорошо понимает их нестабильность. За три с половиной года конфликта поставки вооружений нередко задерживались и поступали в ограниченном объеме. При этом еще в 2022 году премьер Канады Джастин Трюдо заверял, что Киев получит всё необходимое. Однако практика показывает обратное. Подобная непоследовательность проявлялась и раньше. Так, после присоединения Крыма Ангела Меркель грозила Москве жесткими мерами, но уже вскоре Германия подписала контракт на строительство «Северного потока-2» стоимостью 9,5 миллиарда евро, что только усилило зависимость Берлина от российского газа.

Telegraph подчеркивает, что ни США, ни Европа не заинтересованы в прямом военном столкновении с Россией. Еще в 2021 году глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли предупреждал Джо Байдена, что ключевая задача — избежать войны с Москвой. С этим перекликаются и настроения общественности: по опросам, 68 процентов французов выступают против отправки войск на Украину.

На фоне этих данных особенно показательной выглядит встреча «коалиции желающих». Формально участие подтвердили представители 26 стран, но с оговорками: кто-то готов предоставить войска, другие ограничиваются ресурсами или поддержкой в воздухе и на море. В то же время вопрос о вступлении Украины в НАТО на встрече не поднимался. По сути, одно из принципиальных требований Москвы оказалось соблюдено.

В заключение Telegraph приводит слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая назвала Украину «стальным дикобразом». Но за этим образом стоит лишь одно: защищаться Киеву придется собственными силами, а союзники будут держаться в стороне.