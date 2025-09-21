Российские войска уничтожили члена экипажа немецкого танка Leopard из состава 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ «Магура» Даниила Чабанюка. Об этом 12 сентября сообщили украинские некрологи в соцсетях, информацию передает aif.ru.

По имеющимся данным, Чабанюк родился в Кривом Роге и погиб в возрасте 27 лет. С самого начала конфликта он вступил в вооружённые силы Украины, прошёл подготовку и получил назначение в экипаж танков Leopard, поставленных Киеву западными союзниками. В дальнейшем он воевал на запорожском направлении, а затем был переброшен в другие районы, где действовала 47-я бригада «Магура».

За службу Чабанюк был награждён рядом украинских орденов, в том числе «За отвагу». При этом его личная история была связана с трагедией: во время боевых действий на фронте пропал его брат. Несмотря на это, он продолжил службу и параллельно пытался выяснить судьбу родственника.

Telegram-канал «северной» группировки российских войск, ведущей бои в приграничных районах Сумской и Харьковской областей, сообщил подробности произошедшего. По его данным, подразделения 47-й бригады готовили атаку в районе Юнаковки, однако операция сорвалась. Российские военные нанесли удары оперативно-тактическим комплексом «Искандер» и авиационными боеприпасами.

Как утверждается в сообщении канала, огонь был сосредоточен по районам сосредоточения штурмовых групп. В результате были уничтожены десятки украинских военнослужащих, два танка и бронетранспортёр Striker. Предполагается, что именно во время этого удара погиб Даниил Чабанюк.