Инцидент с беспилотниками, пересекшими польскую границу 9 сентября, мог носить демонстративный характер и стать сигналом Западу. Об этом пишет издание TAC, передает ИноСМИ. Автор материала Сумантра Майтра считает, что налет следует рассматривать как политический жест, адресованный НАТО, где активно обсуждается вопрос о возможной отправке войск на Украину.

По данным Варшавы, несколько дронов вторглись в польское воздушное пространство, три из них были сбиты. В момент атаки власти закрыли небо и подняли в воздух истребители НАТО, базирующиеся в Великобритании и Нидерландах. Несколько аппаратов также оказались над территорией Румынии, однако после сопровождения румынских ВВС развернулись в сторону Украины.

Польский премьер Дональд Туск заявил, что страна «никогда не была так близка к войне со времен Второй мировой». Глава МИД Радослав Сикорский в интервью The Guardian назвал происшествие «игрой пустышками» и предположил, что Москва проверяла реакцию Запада. Однако, как подчеркивает TAC, эта версия сомнительна: в случае реальной войны Россия использовала бы дроны совместно с массированными ракетными ударами.

Майтра напоминает, что Москва ранее уже прибегала к подобным демонстрациям. В ноябре 2024 года гиперзвуковая ракета «Орешник» ударила по заводу «Южмаш» в Днепре без боевой части. Тогда задача заключалась не в разрушении объекта, а в демонстрации возможностей нового вооружения и предупреждении о возможных последствиях эскалации.

Автор делает вывод, что аналогичная логика может объяснять и недавний налет: это не попытка нанести ущерб, а предупреждение о готовности России ответить, если НАТО решит перебросить войска или миротворцев на Украину. В материале подчеркивается, что дроны становятся важным элементом сдерживания: аппарат стоимостью в десять тысяч долларов способен парализовать целый взвод, заставляя НАТО тратить в десятки раз больше на его уничтожение.