Российские военные вновь показали эффективность тактики подземного десанта. Как заявил член президиума организации «Офицеры России», участник боевых действий полковник Тимур Сыртланов, бойцы проявили находчивость и использовали подземные коммуникации для выхода в район Купянска, сумев обнаружить бреши в обороне противника и прорваться в его тыл. Пишет aif.ru.

По словам Сыртланова, такие операции демонстрируют не только мужество и стойкость, но и характерную для российских солдат смекалку. Он отметил, что украинская армия не в состоянии закрыть все уязвимые места в системе обороны и защитить тылы, поскольку российские подразделения ведут постоянную разведку и разрабатывают разные варианты наступления.

Офицер подчеркнул, что подземные десанты всегда связаны с высоким риском. Военным приходится действовать в сложных условиях, пробираясь по трубам и другим коммуникациям. Однако именно такие неожиданные решения позволяют добиваться успеха и ломать позиции противника.

Минобороны России ранее подтвердило успешность применения подземного десанта в Купянске. Подобная тактика уже неоднократно применялась в ходе спецоперации. В январе 2024 года в Авдеевке российские бойцы использовали подземную трубу для скрытного выхода в тыл противника. Эта операция получила название «Авдеевская труба» и завершилась прорывом обороны ВСУ на юге города.

По словам Сыртланова, подобные действия наглядно показывают: находчивость и нестандартные решения становятся важным инструментом российской армии, позволяя успешно преодолевать оборону противника и приближать победу.