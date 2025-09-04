Изображение сгенерировано при помощи нейросети и опубликовано для иллюстрации на discover24.ru

Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Топ новостей

Во время учений НАТО на севере Швеции может возникнуть острая нехватка питьевой воды. Об этом сообщил телеканал SVT со ссылкой на власти города Буден.

По данным телеканала, серьёзные трудности могут появиться и в работе очистных сооружений. В Будене проживает около 28 тысяч человек, и если к ним прибавятся ещё 25 тысяч военнослужащих, которые будут находиться в городе в течение нескольких месяцев, то существующих мощностей для водоснабжения и очистки сточных вод окажется недостаточно.

Председатель комитета по коммунальному планированию Будена Лена Голдкюль отметила, что инфраструктура города не справится с дополнительной нагрузкой. «Мы считаем очевидным, что нам необходимо иметь резервные мощности как для нужд гражданского общества, так и для нашего гарнизона», — подчеркнула она.

Таким образом, проведение масштабных военных манёвров НАТО напрямую затрагивает и жизнь местного населения, которое рискует столкнуться с перебоями в водоснабжении и проблемами в сфере коммунальных услуг.

Случайная статья из категории за последние 15 дней