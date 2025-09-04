Во время учений НАТО на севере Швеции может возникнуть острая нехватка питьевой воды. Об этом сообщил телеканал SVT со ссылкой на власти города Буден.

По данным телеканала, серьёзные трудности могут появиться и в работе очистных сооружений. В Будене проживает около 28 тысяч человек, и если к ним прибавятся ещё 25 тысяч военнослужащих, которые будут находиться в городе в течение нескольких месяцев, то существующих мощностей для водоснабжения и очистки сточных вод окажется недостаточно.

Председатель комитета по коммунальному планированию Будена Лена Голдкюль отметила, что инфраструктура города не справится с дополнительной нагрузкой. «Мы считаем очевидным, что нам необходимо иметь резервные мощности как для нужд гражданского общества, так и для нашего гарнизона», — подчеркнула она.

Таким образом, проведение масштабных военных манёвров НАТО напрямую затрагивает и жизнь местного населения, которое рискует столкнуться с перебоями в водоснабжении и проблемами в сфере коммунальных услуг.