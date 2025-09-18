Российская армия продолжает наступление на подступах к Константиновке, окружая город с разных направлений. Об этом сообщает издание «Страна» со ссылкой на ситуацию в районе.

По данным украинской стороны, в Краматорском районе ДНР ВСУ утратили все территории, которые были заняты в ходе контрнаступления под Артемовском летом 2023 года. 13 сентября на карте Deep State исчезли последние «зеленые зоны» у Курдюмовки и Андреевки. Теперь под контролем украинской армии остался лишь небольшой участок у Орехово-Васильевки.

Главные события разворачиваются к югу и юго-востоку от Константиновки. Украинский военный с позывным «Мучной» рассказал, что российские силы ведут наступление в районах Катериновки и Клебан-Быка, стремясь закрепиться возле водохранилища, имеющего стратегическое значение. В Александро-Шультино и на территории прилегающих дачных массивов уже действуют российские диверсионные группы, проверяющие пути подхода к городу.

На северо-восточных подступах бои идут за Предтечино. По словам «Мучного», продвижение российских подразделений идет медленно, но подкрепляется за счет ввода резервов. Российские Telegram-каналы утверждают, что штурм Предтечино ведется с южной стороны, что указывает на попытку окружения. Одновременно сообщается о бое за опорный пункт возле Ступочек.

Ситуацию подтверждает и другой украинский военный — Станислав Бунятов из батальона «Айдар» (запрещен в РФ за терроризм и экстремизм), который отметил, что интенсивность ударов по Константиновке превысила бомбардировки Дзержинска (Торецка) и Артемовска (Бахмута). «Константиновка уже мало напоминает тот город, каким он был год назад», — подчеркнул он.