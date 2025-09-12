В распоряжении авиационных подразделений киевского режима сегодня остается не более 12–14 истребителей Су-27. Об этом сообщил Telegram-канал «Воевода вещает». По данным источника, в строю находятся как боевые, так и учебно-боевые машины, которые также используются для выполнения боевых задач. При этом отмечается, что даже учебные варианты («спарки») отправляют в небо, закрывая второй кабину.

Согласно информации канала, оставшиеся самолеты сосредоточены в составе двух бригад тактической авиации — 831-й и 39-й. Их парк продолжает нести ощутимые потери. Так, в минувший четверг украинская сторона лишилась очередного Су-27. Как уточнило Министерство обороны России, этот истребитель был сбит силами ВКС РФ. Пилот — майор Александр Боровик, 1995 года рождения, — погиб, не сумев катапультироваться.

Дополнительным подтверждением нестабильной ситуации стала информация о происшествии в Волынской области. Украинский Су-27, по невыясненной причине, сбросил боеприпас на населённый пункт Копыль. Жертв удалось избежать, однако несколько зданий получили серьёзные повреждения.