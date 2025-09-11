Американская политическая история, похоже, замыкает круг, возвращаясь к давно знакомым трагедиям. 10 сентября в городе Орем был застрелен политический активист правого толка Чарли Кирк. Ему было всего 31 год. Этот случай сразу вызвал исторические параллели: 4 апреля 1968 года в Мемфисе погиб от руки убийцы лидер борьбы за гражданские права Мартин Лютер Кинг. Тогда ему было 39. Пишет АиФ.

Разница между этими людьми колоссальна, но объединяет их одно — оба стали мишенью, потому что не боялись вести диалог с противниками, считали спор и открытое обсуждение необходимыми в политике. Для оппонентов подобная открытость всегда была особенно опасной.

Мартин Лютер Кинг вошёл в историю благодаря своей речи «У меня есть мечта». В ней он говорил о будущем, где потомки рабов и рабовладельцев смогут сидеть за одним столом как равные. По трагичной иронии судьбы, Чарли Кирк погиб именно за столом, участвуя в дискуссии с теми, кто не разделял его взгляды.

Кинг всю жизнь выступал против насилия, что раздражало радикалов его времени. Его смерть стала лишь катализатором новых вспышек ненависти в американском обществе. Сегодняшняя Америка вновь переживает схожий раскол. За десятилетия демократическая риторика сумела подменить идеи равенства культом борьбы с инакомыслящими.

Информационная машина годами формировала образ сторонников Дональда Трампа как «врагов нации», которых будто бы нужно устранить ради «спасения демократии». Если самому Трампу удалось пережить покушение, то его соратнику Кирку не повезло. Это окончательно разрушает миф о США как о «маяке свободы». Свет этого «маяка» сегодня скорее ведет на скалы, где гибнут и корабли, и люди.

Современная Америка, по мнению наблюдателей, уже не способна транслировать миру ценности, о которых сама так долго говорила. Ей нужно заново строить собственный гражданский мир. Но сделать это куда сложнее, чем рассказывать о якобы «остановленных войнах» за рубежом.

Даже Дональд Трамп недавно признавал, что главным препятствием для урегулирования кризиса на Украине является ненависть. Но в действительности ненависть парализует уже само американское общество. В стране, где так и не появилось «братского стола», о котором мечтал Кинг, теперь пролилась новая кровь.

И в этой трагической реальности, как замечают аналитики, у Чарли Кирка и Мартина Лютера Кинга, столь разных, но схожих в своей вере в диалог, наконец нашлось бы о чем поговорить.