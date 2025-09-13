Ночной налет российских сил специального назначения на позиции диверсионно-разведывательной группы ВСУ стал предметом обсуждения в Telegram-канале «Наука побеждать», передает Российская газета.

Авторы ресурса подчеркнули, что речь шла именно о налете, а не о полномасштабном штурме. По их словам, группа спецназа в первую очередь скрытно приблизилась к опорному пункту, после чего с использованием специального вооружения и оружия с глушителями уничтожила охранение.

Как отмечается, началом атаки стал момент, когда один из украинских военных начал пользоваться тепловизором или прибором ночного видения. По команде старшего сразу несколько бойцов открыли сосредоточенный огонь, ликвидировав двух противников. Третий выживший, по информации канала, был взят для допроса.

Особое внимание «Наука побеждать» обратила на скрытность действий российских сил. По видеоматериалам, как утверждает канал, видно, что противник не ожидал нападения. При сближении практически не было демаскирующих признаков: отсутствие лишнего света и использование беглого одиночного огня для точной стрельбы.

В публикации подчеркивается, что операция была проведена строго по учебнику и без ошибок. Авторы резюмировали, что действия спецназа можно назвать образцовыми.

