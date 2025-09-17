Генерал запаса, кандидат военных наук Евгений Бужинский в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» высказался о вопросе возможного применения ядерного оружия. Его выступление несколько раз прерывал ведущий передачи Владимир Соловьев.

Бужинский отметил, что Россия проводит испытания ракет-носителей ядерного вооружения в Баренцевом море. По его словам, ошибочно полагать, что у российского руководства не хватит решимости применить этот тип вооружений против противников Москвы. Эксперт подчеркнул, что даже единичный ядерный удар неминуемо приведет к глобальному конфликту, результатом которого станет уничтожение человечества.

В ходе беседы ведущий трижды перебил гостя, делая собственные замечания. Соловьев акцентировал внимание на том, что речь не идет об ударах по Европе. Бужинский подтвердил, что речь о Европе не идет, но добавил, что у Великобритании и Франции все же имеется ограниченный ядерный потенциал.

Соловьев заявил, что в случае ядерного противостояния первый удар должен наноситься по местам запуска. Он также подчеркнул, что, по его мнению, некоторые ошибочно советуют наносить удар по Вашингтону, однако основное внимание должно быть сосредоточено на Европе, которая не располагает возможностью адекватно ответить.

