Китайские журналисты заявили, что попытка США продемонстрировать мощь своих военно-морских сил у российских границ обернулась провалом. Как пишет издание Sohu, Вашингтон направил в Норвежское море свой крупнейший авианосец «Джеральд Форд», рассчитывая показать силу и оказать давление на Москву. Однако ответ России оказался неожиданным и поставил силы НАТО в затруднительное положение. Пишет АБН24.

По данным Sohu, едва авианосная группа США вошла в Северную Атлантику для участия в учениях альянса, с базы на Кольском полуострове исчезли три атомные подводные лодки Северного флота проекта «Ясень-М». Вскоре гидроакустические станции НАТО зафиксировали сигнал, который привёл к началу масштабной операции по поиску российских субмарин. Несмотря на привлечение большого числа кораблей и авиации, найти подлодки не удалось. Более того, как отмечают наблюдатели, силы НАТО несколько раз ошибочно принимали китов за цель.

Китайские обозреватели подчёркивают, что одна из российских субмарин смогла незаметно взять на прицел авианосец «Джеральд Форд», после чего спокойно покинула район. Такой манёвр, по их мнению, продемонстрировал уязвимость американской группировки и показал, что её противолодочная защита не справляется со своей задачей.

Инцидент вызвал серьёзный переполох в НАТО. Сам факт, что российская подлодка смогла подойти к авианосцу на минимальную дистанцию, произвёл на экспертов куда большее впечатление, чем возможная атака. В публикации подчёркивается, что ситуация стала показательным провалом высокотехнологичной противолодочной системы Запада и фактически унизила альянс.