В середине сентября в Варшаве прошли переговоры, которые могут изменить формат отношений Европы и Китая. Министр иностранных дел КНР Ван И встретился с польским вице-премьером и главой МИД Радославом Сикорским, а также президентом Каролем Навроцким. Как сообщает портал Sohu, перевод которого опубликован RZNonline.ru, стороны договорились о сотрудничестве в сфере стратегических полезных ископаемых, электромобильной промышленности и послаблениях в экспортном контроле.

Европейские СМИ отреагировали резко, задаваясь вопросом, почему именно Варшаве достались особые условия, тогда как Брюссель настаивает на жёсткой линии в отношении Китая. Ситуация стала возможна после того, как в начале сентября Польша закрыла железнодорожные переходы на границе с Беларусью, что парализовало поток около 300 поездов с китайскими товарами и вызвало рост логистических затрат на 15%. Поскольку через Польшу проходит до 60% сухопутных перевозок из Китая, кризис вынудил Пекин действовать быстро.

Уже 15–16 сентября в Варшаву прибыл Ван И. По итогам переговоров Польша гарантировала работу транзитного коридора, а Китай предложил промышленный «пакет» из трёх пунктов: поставки редкоземельных металлов, инвестиции в производство электромобилей и доступ к высокотехнологичному оборудованию на льготных условиях.

Сделка укрепила позиции Польши в ЕС, но вызвала недовольство Берлина и Парижа. Для Китая это гарантия сохранения ключевого маршрута в рамках инициативы «Один пояс, один путь», а для Варшавы — шанс реализовать «Промышленную политику 2030» и планы занять до 30% европейского производства литиевых аккумуляторов. Польша показала, что даже оставаясь в ЕС и НАТО, способна вести прагматичную политику, извлекая максимальные дивиденды из баланса между Западом и Востоком.