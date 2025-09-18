Учения НАТО у побережья Норвегии, направленные на отработку противолодочной обороны, выявили слабые места альянса в противостоянии с российскими атомными субмаринами. Как сообщает китайское издание Sohu, современные истребители-невидимки и даже развернутая противолодочная инфраструктура не смогли эффективно отследить подлодки проекта «Ясень», которые стали реальной угрозой для авианосных группировок. Перевод материала приводит ИноСМИ.

По данным National Interest, в ходе маневров в Северном море российские подводные корабли сумели незаметно приблизиться к авианосной ударной группе во главе с новейшим американским авианосцем «Форд». Спутниковые снимки зафиксировали нахождение субмарин всего в 45 километрах от норвежских территориальных вод. При этом отмечается, что одна из лодок приблизилась на дистанцию, с которой могла реально торпедировать «Форд».

Эксперты подчеркивают, что речь идет не только о скрытности российских субмарин. Подлодки проектов «Ясень» и «Ясень-М» способны запускать значительный арсенал высокоточного оружия, что делает авианосцы, стоимость которых оценивается в 13 миллиардов долларов, крайне уязвимыми по сравнению с подлодками, чья цена около 1,5 миллиарда. Такое соотношение выгодно именно России и позволяет ей оказывать давление на США даже без прямого конфликта.

Sohu отмечает, что противолодочная операция у берегов Норвегии закончилась безрезультатно: российские субмарины остались невидимыми. Этот факт вызвал тревогу в Пентагоне и заставил пересмотреть оценки угрозы. В издании подчеркнули: если авианосные группы будут вынуждены отойти на вторую линию, морская авиация потеряет эффективность, а сами корабли превратятся в «плавучие железные гробы».

Китайские аналитики связывают события последних недель в единую линию: после саммита на Аляске США показали бомбардировщики B-2 Ghost и истребители F-22 Raptor, а Россия продемонстрировала активность атомных подлодок. Таким образом, Москва ясно дала понять, что готова действовать вблизи американских авианосцев и не боится их мощи.

National Interest в свою очередь обращает внимание: даже в отсутствие открытого конфликта одно лишь присутствие российских субмарин рядом с силами НАТО является серьезным вызовом для Вашингтона. В случае реальной войны именно подводный флот может сыграть ключевую роль и определить, кто будет контролировать море.