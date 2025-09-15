Ночной инцидент с беспилотниками над Польшей и Румынией вызвал новую волну тревоги на восточном фланге НАТО. Как сообщает китайский портал Sohu, 9 сентября в воздушное пространство Польши вторглась группа дронов. В Варшаве тут же включили сирены, временно закрыли аэропорты и подняли войска по тревоге. Несколько аппаратов удалось сбить, но сам факт происшествия вызвал эффект шока и бурные споры среди союзников. Передает RZNonline.ru.

Польские власти поспешили обвинить Россию, хотя, как отмечает Москва, никаких доказательств не было представлено. Постпред России при ООН предложил провести совместное расследование, подчеркнув, что без фактов обвинения остаются несостоятельными. Польские официальные лица, впрочем, заявили, что обломки дронов не содержали боевых частей и вполне могли быть принесены ветром с территории Украины.

Ситуацию осложнили заявления западных политиков. Госсекретарь США Марко Рубио вначале поддержал версию о «российских» дронах, но позже признал, что их появление могло быть случайным. Дональд Трамп также допустил возможность ошибки, тогда как премьер Польши настаивал, что «это не ошибка». На глазах у всего мира союзники начали расходиться в трактовках произошедшего.

Параллельно НАТО объявило о запуске операции «Восточный страж». Дания направила F-16 и корабли, Франция перебросила три истребителя Rafale, Германия — четыре Typhoon, Великобритания заявила о готовности к поддержке. Эти шаги выглядели как реальные военные приготовления, а не простая демонстрация флага.

Подобная тревога возникла и в Румынии: после ударов российских войск по украинским приграничным объектам в воздушное пространство страны залетел беспилотник. В Бухаресте в небо подняли истребители, а жителям приказали укрыться. Дрон вскоре исчез с радаров, но напряженность только возросла.

Инциденты показали крайнюю уязвимость восточной Европы. Любой случайный аппарат способен вызвать международный кризис. Для Польши напряженность выгодна — чем выше градус, тем активнее союзники выделяют ресурсы. Для США ситуация становится инструментом давления на Россию, но и Вашингтон старается сохранить пространство для маневра. Франция и Германия, хотя и демонстрируют готовность к поддержке, действуют скорее как стабилизаторы, не допуская резкой эскалации.