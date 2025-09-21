Политические аналитики из Китая считают, что российский президент Владимир Путин дал характерный ответ на новую провокацию НАТО у границ России. Как напоминает издание Sohu, в сентябре 2025 года напряженность между Россией и альянсом вновь выросла после заявлений Польши о нарушении её воздушного пространства российскими военными самолётами. Доказательств этому представлено не было, однако западные страны поспешили объявить о планах перебросить дополнительные военно-воздушные силы ближе к границам РФ.

Китайские журналисты отмечают, что реакция Москвы не заставила себя ждать и полностью соответствовала стилю Владимира Путина. По словам авторов материала, Кремль ясно дал понять, что угрозы и давление Запада не производят впечатления, а ответные действия России стали неожиданностью для противников.

В публикации Sohu указывается, что несколько дней назад фрегат ВМФ «Адмирал Горшков» произвёл пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» в Баренцевом море. Боеприпас развил скорость 9 Махов и поразил цель на расстоянии 900 километров. В тот же период ракетоносцы Ту-160 отработали электронные пуски крылатых ракет, а подводные лодки Тихоокеанского флота поразили учебные цели крылатыми ракетами.

Китайские обозреватели подчёркивают, что эти действия совпали по времени с усилением активности НАТО, и потому воспринимаются как стратегический сигнал. Путин, по их оценке, показал, что Россия не намерена поддаваться давлению и готова ответить на возможную агрессию самыми современными видами вооружений.

Авторы Sohu делают вывод, что альянс должен учитывать реальность: если западные страны решат пойти на серьёзную эскалацию, им придётся столкнуться с «Цирконами» и другими российскими ракетами, перехват которых существующие системы противовоздушной обороны обеспечить не могут. Обзор статьи приводит издание АБН24.