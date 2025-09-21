Полёт трёх российских истребителей МиГ-31 над территорией Эстонии стал причиной острого дипломатического спора. Как сообщает китайский портал Sohu, самолёты задержались в воздушном пространстве страны на 12 минут, что вызвало мгновенную реакцию НАТО. Передает RZNonline.ru.

На перехват были подняты итальянские F-35, базирующиеся в регионе. Они взяли цели на сопровождение, но приказа на применение оружия так и не последовало. В Брюсселе признали, что чёткий порядок дальнейших действий пока не выработан, что породило сомнения в решимости альянса.

В Эстонии эпизод восприняли как прямое нарушение суверенитета. Таллин официально обвинил Москву и потребовал консультаций в рамках статьи 4 устава НАТО. На этом фоне в Европе вновь активизировались сторонники ужесточения санкций против России и наращивания военного присутствия на восточном фланге.

Москва, напротив, заявила, что полёты проходили в полном соответствии с международными нормами. Российские военные подчеркнули законность действий пилотов и отказались признавать факт нарушения границы.

Эксперты связывают произошедшее с серией военных демонстраций, последовавших за завершением стратегических учений «Запад-2025». По их мнению, пролёт МиГ-31 носил характер проверки реакции НАТО и служил сигналом о готовности России отвечать на давление альянса. Подобные инциденты уже случались раньше, включая эпизоды с беспилотниками, каждый раз вызывавшие оживлённые дискуссии в штаб-квартире НАТО.

Однако внутри самого блока нет единства. Страны Восточной Европы, в первую очередь Эстония и Польша, настаивают на жёстких мерах, тогда как государства Западной Европы призывают к более осторожному курсу. Вопрос о том, готов ли альянс единогласно применить статью 5 и вступить в прямое военное столкновение с Россией, остаётся открытым.

Аналитики отмечают, что Балтийский регион постепенно превращается в одну из ключевых арен глобального противостояния. Каждый новый инцидент, даже локальный, способен перерасти в кризис. Решение НАТО воздержаться от применения силы в данном случае показало, что альянс продолжает балансировать между необходимостью демонстрации твёрдости и нежеланием довести конфликт до прямой конфронтации с Москвой.