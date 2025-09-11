Российские Вооружённые силы применили на украинском фронте полуторатонную термобарическую бомбу ОДАБ-1500. Как сообщает портал Sohu, её разрушительный эффект сопоставим с воздействием небольшой ядерной боеголовки, передаёт «Главный Региональный».

По данным открытых источников, ОДАБ-1500 была разработана ещё в Советском Союзе и пришла на смену устаревшей модификации ОДАБ-500. Боеприпас оснащён термобарической частью, которая делает его особенно опасным для живой силы и лёгкой бронетехники противника. После взрыва формируется мощный огненный столб, напоминающий по форме «гриб» ядерного взрыва. «Это вовсе не сцена из голливудского блокбастера, а суровая реальность российского боя», — подчеркнуло китайское издание.

Sohu обращает внимание на заметный прогресс российской армии в сфере использования управляемых боеприпасов. Если год назад на фронте применялось около 30–40 таких бомб в сутки, то теперь их количество увеличилось до 150, что в пять раз выше прежних показателей. Несмотря на то что точность ударов остаётся неидеальной, их мощность, по мнению аналитиков, компенсирует этот недостаток.

В Китае такие бомбы называют «уничтожителями поля боя». По оценкам экспертов, если бы Россия имела возможность использовать до тысячи подобных боеприпасов ежедневно, украинская армия оказалась бы на грани капитуляции.

В ответ на тяжёлые удары ВСУ усилили применение беспилотников. Тактика «роя дронов» стала угрозой для российской техники: себестоимость БПЛА гораздо ниже, чем производство бронетехники, и массовое использование дронов позволяет Киеву сдерживать часть атак.

Издание отмечает, что Украина приближается к критическому этапу противостояния. Для России же значение конфликта выходит за рамки отдельных территорий бывшей УССР и напрямую связано с вопросом расширения НАТО на Восток. Президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что обман со стороны западных партнёров стал одним из ключевых факторов начала специальной военной операции.

«Правительство Владимира Зеленского стоит перед выбором: либо согласиться на условия России и отказаться от четырёх областей, либо довести оборону до полного краха», — резюмировали в Sohu.