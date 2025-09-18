Телеведущая и журналистка Ольга Скабеева поделилась в своем Telegram-канале письмом от зрителя, которое вызвало неожиданный отклик у ее подписчиков. Автор обращения по имени Артем признался, что обратил внимание не столько на сам эфир программы «60 минут» от 16 сентября, сколько на наряд ведущей. Мужчине понравился пиджак Скабеевой, и он захотел приобрести такой же для своей супруги.

Скабеева с иронией отреагировала на просьбу, подчеркнув, что ценит каждого зрителя, даже тех, кто внимательно следит за деталями ее гардероба. «Ценим каждого зрителя. И даже любителей пиджаков. В личке — ответ, жене — привет», — написала она, дав понять, что не оставила обращение без внимания.

Ранее имя телеведущей попадало в новости в связи с ее резкими высказываниями в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Поводом стало его упоминание школьной учительницы президента России Владимира Путина по немецкому языку. В ответ Скабеева позволила себе крайне жесткое выражение, назвав Зеленского «гнидой».