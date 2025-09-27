Военный эксперт, доктор военных наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков заявил, что в случае расширения конфликта на новые территории, включая Молдавию, России может понадобиться дополнительная мобилизация. Его слова приводит ВД.

По мнению Сивкова, действующий состав Вооружённых сил РФ после проведённой три года назад частичной мобилизации оптимизирован для ведения локального вооружённого противостояния, подобного текущему на Украине. Однако если Североатлантический альянс попытается вывести ситуацию за рамки украинского фронта, ресурсов армии в нынешнем виде будет недостаточно.

Эксперт отметил, что при конфликте, сопоставимом по масштабам с украинским, России потребуется не менее одного миллиона дополнительных военнослужащих. При дальнейшем расширении зоны боевых действий, подчеркнул Сивков, согласно положениям российской военной доктрины, это уже может стать основанием для применения ядерного оружия.

Напомним, частичная мобилизация в России была объявлена три года назад по решению президента страны. Тогда в армию призвали около 300 тысяч человек, что составляло приблизительно один процент от всего мобилизационного ресурса.

Сивков подчеркнул, что вопрос мобилизационного резерва напрямую связан с масштабом потенциальной эскалации. При сохранении конфликта в пределах нынешнего театра боевых действий дополнительных мер может не потребоваться, но любое расширение географии резко изменит потребности армии.