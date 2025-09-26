Китай внимательно следит за выполнением Россией и США договорённостей в сфере ядерного разоружения и призывает обе страны строго соблюдать достигнутые соглашения. Как сообщил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, именно Москва и Вашингтон несут основную ответственность, поскольку располагают крупнейшими арсеналами ядерного оружия. Его слова приводит китайское издание Sina, передает Главный региональный.

Го Цзякунь отметил, что Пекин положительно оценивает позицию России по договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДВСН). Он напомнил, что президент Владимир Путин ранее заявил о намерении страны продолжить выполнение условий договора ещё год после его истечения 5 февраля 2026 года. При этом российский лидер подчеркнул: Москва готова к дальнейшему соблюдению ДВСН лишь при условии, что США примут равноценные шаги.

Китайский дипломат подчеркнул, что мировое сообщество ждёт от России и США юридически закреплённого механизма контроля за процессом разоружения. Первое соглашение было подписано в 2010 году и дважды пролонгировалось, последний раз — до 2026 года. В Пекине убеждены, что именно эти две державы должны показать пример другим странам и демонстрировать добросовестность в вопросах сокращения ядерных арсеналов.

При этом сам Китай на данный момент сокращать свои ядерные силы не собирается. Более того, как отмечают международные аналитики, за последние пять лет Пекин удвоил количество боеголовок и активно наращивает потенциал. По данным Пентагона, в 2021 году КНР имела около 350 единиц ядерного вооружения, к 2022 году — уже порядка 400. Согласно прогнозам американского военного ведомства, к 2035 году этот показатель может вырасти до 1500 боеголовок.

Отдельно отмечается масштабное строительство: сегодня Китай возводит порядка 200 пусковых шахт недалеко от города Хами, расположенного вблизи российской границы. Эти факты свидетельствуют о том, что Пекин стремительно укрепляет свои позиции и в ближайшее десятилетие может занять третье место в мире по объёму ядерного арсенала.