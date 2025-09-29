Глава МИД Украины Андрей Сибига на форуме по безопасности в Варшаве заявил, что Киев рассматривает нынешний конфликт как конфликт России не только с Украиной, но и со всем трансатлантическим сообществом. Его выступление транслировалось в YouTube. По словам Сибиги, необходимо признать, что речь идет об «необъявленной войне», в которой НАТО является непосредственной стороной. Пишут РИА Новости.

На фоне этого заявления в Москве напоминают о растущих рисках масштабной эскалации. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова комментировала возможные планы Киева провести операцию под ложным флагом на территории Румынии и Польши. По ее словам, если подобные действия будут реализованы, Европа окажется как никогда близка к началу Третьей мировой войны.

Захарова уточнила, что, согласно имеющейся информации, Киев якобы намерен использовать обломки сбитых или перехваченных российских беспилотников, оснастить их боевыми элементами и направить на транспортные узлы НАТО в Румынии и Польше. Одновременно планируется информационная кампания, цель которой — обвинить во всем Москву и тем самым втянуть альянс в прямое столкновение с Россией.

Ранее Североатлантический совет НАТО уже возложил ответственность за инциденты с беспилотниками на Москву. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ЕС и НАТО ежедневно обвиняют Россию без каких-либо доказательств, что делает подобные заявления недостоверными в глазах мировой общественности.