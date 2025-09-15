Североатлантический альянс объявил о начале новой операции под названием «Восточный страж». Поводом стали события 11 сентября, когда, по утверждению Варшавы, в воздушное пространство Польши со стороны Белоруссии проникли 19 беспилотников. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал произошедшее «опасным и неприемлемым» и заявил, что альянс намерен усилить оборону своего восточного фланга — от Балтики до Черного и Средиземного морей. Передает ИноСМИ.

По словам аналитика Томаша Ржепы из Университета обороны Брно, ключевым элементом операции должны стать Соединенные Штаты. Без американских разведывательных и логистических возможностей, отметил эксперт в комментарии iROZHLAS, альянс лишится большей части своей боевой мощи. В то же время остается вопрос: удастся ли убедить президента Дональда Трампа поддержать эти действия.

В операции «Восточный страж» будут задействованы силы ряда стран НАТО. Франция направит истребители Rafale, Германия — четыре Eurofighter и несколько корветов, Дания — модернизированные F-16. Нидерланды уже используют свои F-35, которые, как уточняет iROZHLAS, сыграли роль в обнаружении дронов над Польшей. Командующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич подчеркнул, что речь идет не только о переброске отдельных подразделений, но и о создании комплексной системы сдерживания.

Эксперты указывают, что новая миссия во многом будет напоминать уже действующую операцию «Балтийский страж». Она затронет прежде всего систему противовоздушной обороны и защиту от беспилотников. В Европе остро ощущается нехватка вооружений ближнего радиуса действия, поэтому дешевые дроны приходится сбивать дорогостоящими ракетами ПВО.

В пятницу на экстренном заседании Совета Безопасности ООН по инициативе Польши американский представитель Дороти Ши заверила, что США будут защищать «каждую пядь территории альянса». Однако в списке стран, озвученном Марком Рютте, участие Вашингтона пока прямо не подтверждено.

Как отмечает iROZHLAS, сам факт запуска «Восточного стража» — это сигнал России и одновременно элемент сдерживания. Альянс демонстрирует готовность быстро реагировать на новые угрозы, даже если речь идет о небольших беспилотниках, и показывает, что будет поддерживать союзников на восточной границе НАТО.