7 сентября 1945 года в Берлине состоялся единственный совместный парад стран антигитлеровской коалиции. Его проведение инициировал Советский Союз, стремившийся подчеркнуть союзное единство после победы во Второй мировой войне. Как пишут «Ведомости», в мероприятии приняли участие около пяти тысяч военных из СССР, США, Великобритании и Франции.

Шествие прошло по улицам между Рейхстагом и Бранденбургскими воротами — именно здесь несколькими месяцами ранее шли решающие бои за столицу Третьего рейха. За торжественным маршем наблюдали около двадцати тысяч берлинцев. В 11 часов утра парад открыли советские части под командованием подполковника Георгия Ленёва, а завершили колонны советских танков под руководством генерал-майора Тихона Абрамова. Таким образом союзники подчеркнули ключевую роль СССР в разгроме нацистской Германии.

Общее руководство парадом осуществлял британский генерал-майор Эрик Нейрс. Принимали его маршал Георгий Жуков от Советского Союза, генерал Джордж Паттон от США, генерал-майор Брайан Робертсон от Великобритании и генерал армии Мари Пьер Кениг от Франции. В своей речи Жуков отметил важность закрепления победы созданием справедливого и прочного мира.

В параде прошли советские штурмовые отряды, американские десантники, английская пехота, французские партизаны и альпийские стрелки. По улицам Берлина проехала боевая техника союзников: советские тяжёлые танки ИС-3, британские A34 Comet, американские M24 Chaffee, самоходные установки Sexton, бронемашины Daimler Mk II и М8 Greyhound.

Воспоминаний о том дне сохранилось немного. Наиболее часто цитируются мемуары американского генерала Фрэнка Хаули «Берлинское командование». Он писал, что союзники показали лёгкие танки и бронеавтомобили, тогда как советская сторона вывела на улицы тяжёлые ИС-3: «Русские превзошли всех — оглушительно скрежеща гусеницами по бетону, мимо трибуны проследовали гигантские танки “Иосиф Сталин”. По сравнению с ними всё вокруг словно уменьшилось в размерах».

Парад 7 сентября 1945 года стал символом совместной победы и единства союзников, однако в памяти он остался как эпизод, который вскоре затмила начавшаяся холодная война.